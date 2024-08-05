Artistik cimnastikte altın madalya Alice D'amato'nun!

İtalyan Alice D'amato, Paris 2024'te artistik cimnastik kadınlar denge aletinde altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:31
Artistik cimnastikte altın madalya Alice D'amato'nun!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde İtalyan Alice D'amato, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri yapıldı.

İtalyan Alice D'amato 14.366 puanla altın madalyaya uzanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.100 puanla gümüş, bir diğer İtalyan Manila Esposito 14.000 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlarda artistik cimnastiğin önemli isimlerinden ABD'li Simone Biles 5'inci, Brezilyalı Rebeca Andrade ise 4'üncü oldu.


Alice D'amato haberleri Altın Madalya haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Enes Başar'dan muhteşem geri dönüş: Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!

Enes Başar'dan muhteşem geri dönüş: Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!
Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te yarı final için repesaja çıkacak!

Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te yarı final için repesaja çıkacak!
Ferhat Arıcan, Paris 2024'te olimpiyat beşincisi oldu!

Ferhat Arıcan, Paris 2024'te olimpiyat beşincisi oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler