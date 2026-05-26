Aryna Sabalenka hata yapmadı: Daniil Medvedev'den sürpriz veda!

26.05.2026 18:40:00
Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ikinci tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 4 kez grand slam şampiyonu Aryna Sabalenka, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Turnuvada geçen yılın finalisti Sabalenka, bir saat 15 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Ann Li (30), Emma Navarro, Claire Liu, Hırvat Donna Vekic ve Yunan Maria Sakkari rakiplerini geçerek ikinci tura kaldı.

MEDVEDEV ELENDİ

Tek erkeklerde ise dünya 97 numarası Avustralyalı Adam Walton, Rus Daniil Medvedev'i (6) 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde Yunan Stefanos Tsitsipas, Fransız Moise Kouame, İtalyan Matteo Arnaldi, Arjantinli Facundo Diaz Acosta ve Şilili Alejandro Tabilo da ikinci tura çıktı.

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Fenerbahçeli yıldız listede yer aldı Fransa Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Fenerbahçe'den N'Golo Kante de açıklanan listede yer aldı.
Vedat Muriç'ten Mallorca açıklaması! İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Real Mallorca'nın 32 yaşındaki Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Romelu Lukaku'dan Napoli kararı! Resmen açıkladı... İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin 33 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku, kulüpteki geleceği hakkında bir açıklama yaptı.