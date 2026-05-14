Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Fenerbahçeli yıldız listede yer aldı

Fransa Milli Futbol Takımı; 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu duyurdu.

Fenerbahçe'nin orta sahası N'Golo Kante de açıklanan listede yer aldı.

İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Defans: Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez

Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta

I GRUBU'NDA YER ALACAK

2026 Dünya Kupası'nda Fransa; Senegal, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda mücadele edecek.

Fransa, 1998 ve 2018'de iki kez Dünya Kupası'nı kazandı.