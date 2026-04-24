Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından.... Domencio Tedesco'dan hücum hattında değişiklik

Konyaspor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
ASENSİO ANTRENMANDA YER ALDI
Sarı lacivertli takımın dünkü antrenmanında, yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak olan ve sakatlığı geçen Marco Asensio da yer aldı.
İspanyol orta sahanın derbide oynama ihtimali yükselince teknik direktörü Domenico Tedesco da oyun planında değişikliğe gitme kararı aldı.
CHERİF YEDEK OTURACAK
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Tedesco, Asensio'yu 10 numara pozisyonunda görevlendirecek, ileri uçta Anderson Talisca'ya yer verecek.
İtalyan teknik adam Sidiki Cherif'i ise yedek kulübesine çekecek.