Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından.... Domencio Tedesco'dan hücum hattında değişiklik

Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından.... Domencio Tedesco'dan hücum hattında değişiklik

24.04.2026 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından.... Domencio Tedesco'dan hücum hattında değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Marco Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından Galatasaray derbisinde hücum hattında değişikliğe gideceği iddia edildi.

Konyaspor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

ASENSİO ANTRENMANDA YER ALDI

Sarı lacivertli takımın dünkü antrenmanında, yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak olan ve sakatlığı geçen Marco Asensio da yer aldı.

İspanyol orta sahanın derbide oynama ihtimali yükselince teknik direktörü Domenico Tedesco da oyun planında değişikliğe gitme kararı aldı.

CHERİF YEDEK OTURACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Tedesco, Asensio'yu 10 numara pozisyonunda görevlendirecek, ileri uçta Anderson Talisca'ya yer verecek.

İtalyan teknik adam Sidiki Cherif'i ise yedek kulübesine çekecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Marco Asensio #Domenico Tedesco

Seride 1-0 öne geçti: Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'i mağlup etti
SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
TFF kritik maça Yasin Kol’u atadı, Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un yöneteceğinin açıklanması iki ezeli rakip arasında "hakem kavgası"na neden oldu.
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: 'Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok'
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: 'Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası konuştu.