Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seride 1-0 öne geçti: Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'i mağlup etti

23.04.2026 22:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında konuk olduğu İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Emre Fırat, Caner Çiçekoğlu, Fatih Uğur, Berat Massa)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz)

Setler: 23-25, 22-25, 25-18, 13-25

Süre: 112 dakika (27, 33, 27, 25)

İlgili Konular: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Fenerbahçe Medicana #İstanbul Gençlikspor

