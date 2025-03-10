Aslan’ın ‘100’ü güldü: Kurtarıcı Osimhen
Galatasaray, F.Bahçe ve Kasımpaşa beraberliklerinden sonra 3 puana ulaştı. SarıKırmızılılar Süper Lig’in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Cim-Bom, F.Bahçe’nin bay geçtiği haftada maç fazlasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. G.Saray’ı galibiyete taşıyan isim yine Osimhen’di. Nijeryalı forvet, Alanya ağlarını sarsarak Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 28. resmi maçında 22. golünü attı.
Alanyalı Aliti’nin 44. dakikada ceza sahasında topa elle müdahalesinde G.Saray penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol devam ettirdi, VAR uyarmadı. Okan Buruk ve Muslera ilk yarının bitiminde hakemlere uzun süre itirazda bulundu.
70’te Alanya’dan Jo’nun Yunus’a hareketinde G.Saray penaltı itirazı yaptı, karar devam oldu. Soyunma odası koridorlarında ilk yarının bitimiyle yaşanan gerginliğin ardından hakem Yasin Kol, itirazları nedeniyle G.Saray’ın yedek kalecisi Günay Güvenç’e kırmızı kart gösterdi. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıyı yedek kalecisi olmadan tamamladı.
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