Aslı Kalaç kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Aslı Kalaç hangi takımlarda oynadı?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Filenin Sultanları ilk galibiyetlerini aldı. Milli takımda forma giyen Aslı Kalaç'ın yaşamı ise merak edildi. Peki, Aslı Kalaç kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Aslı Kalaç hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:43
Aslı Kalaç kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Aslı Kalaç hangi takımlarda oynadı?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen Aslı Kalaç'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aslı Kalaç kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Aslı Kalaç hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

ASLI KALAÇ KİMDİR?

Aslı Kalaç 13 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımında Orta oyuncu pozisyonunda forma giymekte olan Kalaç, 2005 yılında voleybol kariyerine başladı.

Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt’ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray’a transfer oldu ve 7 yılını Galatasaray’da geçirdi. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaştı.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer aldı.

ASLI KALAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2006-2009 Yeşilyurt (altyapı)

2009-2011 TVF Spor Lisesi (altyapı)

2011-2013 Yeşilyurt

2013-2020 Galatasaray

2020-2022 Türk Hava Yolları

2022-(günümüz) Fenerbahçe


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