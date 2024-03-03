Aston Villa 3 puanı 89'da kurtardı!

Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda Luton Town'ı 3-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:31
Aston Villa 3 puanı 89'da kurtardı!
Abone Ol google-news

Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Aston Villa konuk olduğu Luton Town'ı 3-2 mağlup etti.

Aston Villa'nın gollerini 24. ve 38. dakikalarda Ollie Watkins ve 89. dakikada Lucas Digne, Luton Town'ın gollerini 66. dakikada Tahith Chong ve 72. dakikada Carlton Morris kaydetti.

ZANIOLO SONRADAN DAHİL OLDU

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Aston Villa bu galibiyetle puanını 55'e çıkartırken, Luton Town ise 20 puanda kadldı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmasında Tottenham'ı konuk ederken, Luton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.


Aston Villa haberleri premier lig haberleri Luton Town FC haberleri

İlgili Haberler

Aston Villa bu sezon evinde ilk kez kaybetti!

Aston Villa bu sezon evinde ilk kez kaybetti!
Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!

Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
İtalyan devlerinin radarında: Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi!

İtalyan devlerinin radarında: Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Denis Villeneuve’ün epik bilimkurgusu Dune’un devamı ‘Dune: Çöl Gezegeni 2’ vizyonda

Denis Villeneuve’ün epik bilimkurgusu Dune’un devamı ‘Dune: Çöl Gezegeni 2’ vizyonda
Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Türkiye'nin fıstık ambarında bereketli hasat: Verimi 3'e katladı...

Türkiye'nin fıstık ambarında bereketli hasat: Verimi 3'e katladı...
Süper Lig’in yeni yayıncısı belli oldu!

Süper Lig’in yeni yayıncısı belli oldu!
TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!

TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı

Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı