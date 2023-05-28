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Aston Villa, Avrupa son maçta biletini kaptı

Aston Villa, Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 2-1 yenerek UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:49
Aston Villa, Avrupa son maçta biletini kaptı
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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftadasında Aston Villa, sahasında Brighton'ı ağırladı.

Villa Park'ta oynanan maçta Douglas Luiz'in 8. dakikadaki golüyle öne geçen Villa, Oliver Watkins'in 26. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.

 Brighton, Deniz Undav'ın 38. dakikadaki golüyle umutlandı ancak başka gol bulamadı. 

Bu galibiyetle Aston Villa puanını 61'e çıkararak yedinci sıraya yükseldi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. 

Brighton ise 62 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti.


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