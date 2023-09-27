Aston Villa - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun formasını giydiği Aston Villa, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VILLA - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ASTON VILLA - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Aston Villa, Permier Lig'de oynadığı son maçta Chelsea deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise deplasmanda karşılaştığı Brentford'ı 3-1 mağlup etmişti.
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