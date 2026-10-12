Galatasaray maçı kamp kadrosunu duyurdu: Barcelona'dan Raphinha kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, salı günü sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Barcelona, Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Katalan ekibinde sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Raphinha, Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Barcelona'da Raphinha dışında İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da Galatasaray kafilesinde yer almadı.

Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu: