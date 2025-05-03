Aston Villa, Fulham'ı tek golle geçti!
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa, Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa ile Fulham karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Youri Tielemans'ın attığı golle 1-0 kazandı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, ligde çıktığı son 7 maçta 6. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Fulham ise son 4 maçta 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Aston Villa puanını 60'a yükseltirken, Fulham 51 puanda kaldı.
Etiketler: #Aston Villa #fulham #İngiltere Premier Lig
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