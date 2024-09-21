Aston Villa ikinci yarıda açıldı!

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Aston Villa, sahasında Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

Aston Villa ikinci yarıda açıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:26

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Aston Villa, sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 73. dakikada Watkins, 88. dakikada Konsa ve 90+4. dakikada John Duran kaydetti. Wolves'in tek golünü 25. dakikada Cunha attı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, puanını 12'ye çıkardı. Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Ipswich ile karşılaşacak. Wolves ise Liverpool'u ağırlayacak.


Etiketler: #wolverhampton #Aston Villa #premier lig

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