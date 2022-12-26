Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:56
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Aston Villa ile Liverpool karşılaşıyor.

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Liverpool maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da Villa Park'ta oynanacak. 

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


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