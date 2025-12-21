Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye destek: 'Bir futbolcudan fazlası...'

21.12.2025 21:12:00
AA
Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesi Arjantinli oyuncu Mauro Icardi için destek pankartı açtı.

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti.

"BİR FUTBOLCUDAN FAZLASI"

Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Image

İlgili Konular: #galatasaray #pankart #mauro icardi

