Juventus'tan Youssef En-Nesyri yanıtı: Transfer için net açıklama!

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferi hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Chiellini, Fenerbahçeli oyuncu En-Nesyri'nin transferinden çekildiklerini açıkladı.

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini'nin açıklaması şu şekilde:

"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."

25 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.