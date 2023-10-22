Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:56
Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 2-2 berabere ayrılmıştı.


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