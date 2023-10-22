Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 2-2 berabere ayrılmıştı.
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