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Asya Kıtası’ndaki su sporlarını Türk Dünyası’ndan Shahnoza Mirziyoyeva geliştirecek

Asya Kıtası’ndaki su sporlarını Türk Dünyası’ndan Shahnoza Mirziyoyeva geliştirecek

29.07.2025 17:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Asya Kıtası’ndaki su sporlarını Türk Dünyası’ndan Shahnoza Mirziyoyeva geliştirecek

Özbekistan’ın Ulusal Paralimpik Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Şahnoza Şavkatovna Mirziyoyeva, Singapur’da düzenlenen Dünya Su Sporları Bürosu Genel Kurulu’nda Asya Bölgesi Dünya Su Sporları Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın beş üyesinden biri olan olan Özbekistan’ın Ulusal Paralimpik Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Şahnoza Şavkatovna Mirziyoyeva, 25 Temmuz 2025 tarihinde Singapur’da gerçekleştirilen Dünya Su Sporları Bürosu Genel Kurulu’nda Asya Bölgesi Dünya Su Sporları Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

ASYA’DA SU SPORLARI YAYGINLAŞACAK

Şahnoza Mirziyoyeva, Dünya Su Sporları Federasyonu bünyesindeki bu önemli görevle, Çin ve Hindistan’ında içinde olduğu milyarlarca nüfusu olan Asya kıtasında başta yüzme olmak üzere diğer su sporlarının yaygınlaştırılmasından ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Asya kıtasındaki yaklaşık 44 ulusal su sporları federasyonunun çıkarlarını temsil edecek olan Mirziyoyeva, çeşitli komisyon ve çalışma gruplarının faaliyetlerine aktif olarak katkı sunacak.

TÜRK DÜNYASININ SPOR DİPLOMASİSİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Bu görev yalnızca Özbekistan için değil, Türk dünyası ve bölgesel spor diplomasi açısından da stratejik bir gelişme olarak bölgedeki sporculara ve federasyonlara yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

40 üyeden oluşan Dünya Su Sporları Bürosu, federasyonun küresel politika ve stratejilerini belirleyen en üst düzey yönetişim organıdır. Kıtalardan seçilen başkan yardımcıları, iki yılda bir düzenlenen Genel Kurul’da seçilmekte ve bölgelerini uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

İlgili Konular: #Özbekistan #su sporları #paralimpik

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