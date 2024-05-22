Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Bundesliga'nın şampiyonu Bayer Leverkusen ile Serie A ekiplerinden Atalanta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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