Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Bundesliga'nın şampiyonu Bayer Leverkusen ile Serie A ekiplerinden Atalanta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:27
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.


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