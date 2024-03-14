Atalanta - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Sporting ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:11
Atalanta - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - SPORTING MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATALANTA - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sporting'in sahasında oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.


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