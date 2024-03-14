Atalanta - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atalanta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Sporting ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - SPORTING MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATALANTA - SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sporting'in sahasında oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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