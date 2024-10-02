Atalanta'dan Ukrayna'da farklı galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup etti.

Atalanta'dan Ukrayna'da farklı galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 21:48

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi İtalyanlar 3-0 kazandı. 

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Berat Djimsiti, 44. dakikada Ademola Lookman ve 48. dakikada Raoul Bellanova kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Arsenal ile 0-0 berabere kalan Atalanta, 4 puana ulaştı. İlk maçta Bologna ile 1-1 berabere kalan Shakhtar ise 1 puanda kaldı.  

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Atalanta, Celtic'i konuk edecek. Shakhtar Donetsk ise aynı haftada Arsenal'a konuk olacak.


Etiketler: #Atalanta #Shakhtar Donetsk #uefa şampiyonlar ligi

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