Atalanta'dan Ukrayna'da farklı galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi İtalyanlar 3-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Berat Djimsiti, 44. dakikada Ademola Lookman ve 48. dakikada Raoul Bellanova kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Arsenal ile 0-0 berabere kalan Atalanta, 4 puana ulaştı. İlk maçta Bologna ile 1-1 berabere kalan Shakhtar ise 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Atalanta, Celtic'i konuk edecek. Shakhtar Donetsk ise aynı haftada Arsenal'a konuk olacak.
Etiketler: #Atalanta #Shakhtar Donetsk #uefa şampiyonlar ligi
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