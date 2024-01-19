Ataşehir’de gündem 'Sporda şiddetin önlenmesi ve spor kültürü'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:08

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sporda şiddetin önlenmesi ve spor kültürü” konulu söyleşi bu akşam saat 18.00’de Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Ünlü akademisyen Prof.Dr. Turgay Biçer ve eski Süper Lig hakemi Serkan Çınar’ın katılacağı etkinlikte gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın moderatör olarak görev yapacak.

Ücretsiz olan etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve spor dünyasının önde gelen isimleri katılacak.