Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao, İspanya La Liga 27. hafta karşılaşmasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:07
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı sürüyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Barria'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Athletic Bilbao, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Real Betis'e 3-1 mağlup oldu.

Barcelona ise sahasında Getafe'yi 4-0 mağlup etmişti.


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