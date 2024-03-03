Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Athletic Bilbao, İspanya La Liga 27. hafta karşılaşmasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı sürüyor.
Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Barria'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Athletic Bilbao, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta deplasmanda Real Betis'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise sahasında Getafe'yi 4-0 mağlup etmişti.
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