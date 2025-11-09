Cumhuriyet Gazetesi Logo
Athletic Bilbao'nun 3 maçlık hasretini Nico Williams dindirdi!

9.11.2025 18:58:00
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Oviedo'yu 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao, Real Oviedo'yu konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Nico Williams kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı ve 17 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti.

Ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunana Real Oviedo ise 8 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer alıyor.

La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Real Oviedo ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

İlgili Konular: #Athletic Bilbao #Real Oviedo #Nico Williams

