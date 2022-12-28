Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın kariyerine siyah-beyazlı çatı altında farklı bir rolde devam edeceği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 39 yaşında Dünya Kupası'nda mücadele ederek en büyük hayalini gerçekleştirmişti.
İlk 11'de başladığı Gaziantep FK maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba Hutchinson, maçın ardından kariyerine dair kritik kararı verdi.
Atiba Hutchinson (solda) ile Ahmet Nur Çebi (sağda)
ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNE KATILACAK
Fanatik'in haberine göre, deneyimli oyuncu sezon sonunda futbolu bırakarak Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör görevini üstlenecek.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson'ın gol katkısı bulunmuyor.
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