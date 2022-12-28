Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ilk 11'e yeni üçlü

Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kadrosunda değişiklik bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'den en az 3 oyuncuyu değiştirmeyi planladığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:34
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ilk 11'e yeni üçlü
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Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 29 Aralık Perşembe günü oynanacak Adana Demirspor maçının ilk 11’inde önemli değişiklikler yapacak.

İLK 11'E YENİ ÜÇLÜ

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcının Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N’Koudou ve Umut Meraş’ı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Haberde, bu oyuncuların yerine Gaziantep maçının ikinci yarısında başarılı performans gösteren Arthur Masuaku, Salih Uçan ve Nathan Redmond’ın ilk 11’de çıkmalarına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

3 OYUNCUNUN KADERİ BELLİ DEĞİL

Sakatlığını atlatan ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep deplasmanında oynamayan Josef de Souza’nın oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek. Tayfur Bingöl ile Kerem Atakan Kesgin’in forma giyme şansları da bugün belli olacak.

Adana Demirspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.


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