Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten ilk 11'e yeni üçlü
Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kadrosunda değişiklik bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'den en az 3 oyuncuyu değiştirmeyi planladığı öğrenildi.
Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, 29 Aralık Perşembe günü oynanacak Adana Demirspor maçının ilk 11’inde önemli değişiklikler yapacak.
İLK 11'E YENİ ÜÇLÜ
Hürriyet'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcının Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N’Koudou ve Umut Meraş’ı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.
Haberde, bu oyuncuların yerine Gaziantep maçının ikinci yarısında başarılı performans gösteren Arthur Masuaku, Salih Uçan ve Nathan Redmond’ın ilk 11’de çıkmalarına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.
3 OYUNCUNUN KADERİ BELLİ DEĞİL
Sakatlığını atlatan ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep deplasmanında oynamayan Josef de Souza’nın oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek. Tayfur Bingöl ile Kerem Atakan Kesgin’in forma giyme şansları da bugün belli olacak.
Adana Demirspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlundan kötü haber!
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- İstanbul’da toplu taşımaya zam
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi