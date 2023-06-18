Atiba Hutchinson'dan futbola veda
Süper Lig ekibi Beşiktaş'a veda eden Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, ABD ile karşılaşacakları müsabaka sonrası emekli olacağını duyurdu.
Beşiktaş'ın formasını 2013 yılından bu yana giyen ve önceki günlerde Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, Kanada'nın ABD ile oynayacağı maçtan sonra emekli olacağını açıkladı.
"KRAMPONLARIMI ASMA VAKTİM GELDI"
Atiba yaptığı açıklamada, ''Güzel ülkemi 20 yıl temsil ettikten sonra artık kramponlarımı asma vaktim geldi. Her şey için teşekkürler Kanada'' ifadelerini kullandı.
Kanada milli takımı formasını 103 kez giyen Atiba, 9 gol kaydetti.
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