Atletico Madrid 10 kişi kaldı: Celta Vigo deplasmanında puanı aldı!

6.10.2025 10:11:00
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga 8. hafta kapanış maçında temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Atletico Madrid 6. dakikada Carl Starfelt'in kendi kalesine golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

ATLETICO MADRID 10 KİŞİ KALDI

Atletico Madrid'de Fransız stoper Clement Lenglet 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ev sahibinde 38 yaşındaki Iago Aspas, 68. dakikada maça beraberliği getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 12 yaparken, Celta da 6 puana çıktı.

Ligin sonraki haftasında Celta Vigo sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Atletico Madrid ise Osasuna'yı ağırlayacak.

