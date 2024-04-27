Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:46
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Alaves deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Athletic Bilbao ise sahasında ağırladığı Granada ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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