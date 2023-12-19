Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında bir diğer milli oyuncu Enes Ünal'ın takımı Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Jose Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José Luis Munuera Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Getafe ise deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 3-0 mağlup etmişti.
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