Atletico Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:39
Atletico Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı.


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