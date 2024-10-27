Atletico Madrid La Liga'da bir ilki yaşadı!
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına konuk oldu. Benito Villamarin'deki maçı Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kaybetti.
Real Betis'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Jose Gimenez kendi kalesine attı.
İLK KEZ MAĞLUP OLDU
Bu sonuçla birlikte Real Betis, 18 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini alan Atletico Madrid, 20 puanda kaldı.
Real Betis, ligin bir sonraki haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.
Etiketler: #atletico madrid #real betis #la liga
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