Fenerbahçe'de Alexander Djiku'dan Filip Kostic'e övgü!
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın ardından konuştu.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.
Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;
"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."
Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #Bodrum FK
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