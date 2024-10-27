Fenerbahçe'de Alexander Djiku'dan Filip Kostic'e övgü!

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'dan Filip Kostic'e övgü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:25

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;

"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #Bodrum FK

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