Fenerbahçe'de Alexander Djiku'dan Filip Kostic'e övgü!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:25

Güncelleme: 27.10.2024 - 22:25

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;

"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."