Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:59
Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Feyenoord'u 3-1 mağlup etmişti.

Lazio ise evinde Celtic'i 2-0 mağlup etmişti.


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