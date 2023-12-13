Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Feyenoord'u 3-1 mağlup etmişti.
Lazio ise evinde Celtic'i 2-0 mağlup etmişti.
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