Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 8. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama