Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 8. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 10:51
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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