Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Madrid derbisinde oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:50
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Madrid derbisinde oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Arda Güler

ARDA GÜLER MADRİD DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler 2. kez idmanda yer alırken, Carlo Ancelotti, Arda'nın derbi kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.

Atletico Madrid ise Valencia deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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