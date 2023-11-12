Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Juan Martin'in ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Las Palmas deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'ya 3-2 mağlup olmuştu.
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