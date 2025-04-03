Atletico Madrid'i deviren Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda finale çıktı!
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı finali ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale çıktı.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İLK MAÇ 4-4 BİTMİŞTİ
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.
İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.
Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #barcelona #atletico madrid #İspanya Kral Kupası
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