Atletico Madrid'i deviren Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda finale çıktı!

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı finali ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale çıktı.

Atletico Madrid'i deviren Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda finale çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:39

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK MAÇ 4-4 BİTMİŞTİ

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.

İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.

Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #barcelona #atletico madrid #İspanya Kral Kupası

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