Attila Szalai için West Ham United'ın patronu David Moyes'e söz verdiler
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes'a, Fenerbahçeli Attila Szalai'nin sözü verildi. İngiliz basınında çıkan habere göre West Ham, Macar stoper için 20 milyon euro civarında bir rakam ödemeyi gözden çıkardı.
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olduğu bilinen Macar stoperi Attila Szalai hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Geçtiğimiz sezon başında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı, hem sarı-lacivertli formayla hem de Macar Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea başta olmak üzere, İtalya ve İspanya'dan da birçok takımın ilgilendiği Attila Szalai'yi beklediği bonservis bedeli gelmediği takdirde satmama kararı almıştı.
İngiliz basınında yer alan yeni bir iddiaya göre Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktörü David Moyes'e flaş bir transfer sözü verdi.
DAVID MOYES'E ATTILA SZALAI'Yİ SÖZ VERDİLER
İngiltere'de sezonun sürpriz takımları arasında yer alan ve ligde 4. sırada bulunan West Ham ligi bu şekilde bitirirse gelecek sezon şampiyonlar liginde mücadele edecek. İngiliz ekibi bu ihtimali göz önünde bulundurarak gelecek sezonun transfer çalışmalarını da başlattı.
20 MİLYON EURO
West Ham'ın teknik patronu David Moyes'e Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai transferi için söz verildi. İngiliz ekibi yaz döneminde genç stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Ada basınındaki haberlere göre bu transfer için 20 milyon euro civarında bir rakam gözden çıkarıldı.
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