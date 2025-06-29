Attila Szalai'ye Süper Lig'den sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin 2021 yılı Ocak ayında kadrosuna kattığı ve 2023 yılının Temmuz ayında 12.3 milyon Euro bedelle Bundesliga ekibi Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönebilir.

Yağız Sabcuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai için resmi transfer teklifi yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bundesliga ekibi ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Macar stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını 117 maçta terleten Attila Szalai, 7 gol 4 asistlik performans sergilerken bir de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.