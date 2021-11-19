Attila Szalai'den derbi öncesi açıklama: Reaksiyon göstermek istiyoruz

19 Kasım 2021 Cuma, 17:02

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Attila Szalai, Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbiden önce Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler aktaran Szalai, taraftarlarımızı mutlu etmek istediklerini söyledi. Attila Szalai’nin açıklamaları şu şekilde:

Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul’a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve dünyanın takip ettiği bir derbi. Ben de geçen yıl bu derbide oynamıştım. Covid-19 salgınından dolayı geçen sezon bu derbi taraftarsız oynanmıştı. Pazar günü tamamen dolu tribünler önünde bu derbiyi oynayacağız. Herkes de biliyor ki taraftarsız futbol çok daha farklı ve zor. Futbol için onlar çok önemli unsur. Aslında futbol onlar için. Bizler de takım olarak kendi taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi performans göstermek istiyoruz. Başarılı netice elde ederek, onlarla kutlamak istiyoruz.

"HERKES PAZAR GÜNÜ OYNANACAK DERBİ İÇİN FAZLASIYLA HAZIR"

Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır.

"HERKES BU DERBİNİN ÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim.

"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"BİR REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEKLERİNİ HER DAİM HİSSEDİYORUZ"

Taraftarımıza mesajım şunlar olabilir: Desteklerinden dolayı onlara gerçekten minnettarım. Onların desteklerini, tutkularını her daim hissediyoruz. Zor zamanlarımızda da onların desteklerini her daim hissediyoruz ki bana göre bu çok önemli. Bundan dolayı onlara minnettarlığımı tekrar sunmak isterim. Onları tabii ki mutlu etmek, sevindirmek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayabiliriz çünkü en büyük isteğimiz, hayalimiz bu. Tabii ki her zaman savaşacağız, saha içerisinde her şeyimizi vereceğiz ve çok çalışarak onları mutlu edecek hedeflere ulaşmak istiyoruz.”