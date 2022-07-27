Kim Min-Jae'den Fenerbahçe'ye veda sözleri

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:10

Fenerbahçe'nin Napoli'ye gönderdiği başarılı savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye veda etti.

Güney Koreli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Ani ayrılığı sizlere duyurduğum için çok üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok birçok şey öğrendim. Taraftarlardan birçok sevgi ve tezahürat aldım. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Bütün bunları geride bırakmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol hayatımın önemli bir parçası oldu. Fenerbahçe benim ailem ve sizi her zaman kalbimin derinliklerinde hatırlayacağım. Aynı amaç için mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Fenerbahçe..." ifadelerini kullandı.

NAPOLI İÇİN İLK AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli takıma veda sözlerinin ardından Napoli taraftarlarına yönelik video paylaşan Güney Koreli savunma oyuncusu "Selam, Napoli'ye geldiğim için çok mutluyum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.