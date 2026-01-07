Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı: Resmen açıklandı!

Beşiktaş, Jonas Svenssonile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır.

Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Norveçli oyuncu Beşiktaş formasını giydiği 71 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.