Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç yarı finalde
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç, Belçika'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.
Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.
İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.
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