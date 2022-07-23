Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç yarı finalde

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç, Belçika'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:55
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç yarı finalde
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.

Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.

İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.


Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası isveç Belçika ingiltere
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