Avrupa kulüpleri Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile temasa geçecek

14 Nisan 2022 Perşembe, 15:28

Rıdvan Yılmaz, gelecek sezon farklı bir takımda forma giyebilir. Beşiktaş'ın sol beki, gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin transfer listesinde öne çıkıyor.

NTV Spor'un haberine göre Belçika, Fransa, İskoçya, Portekiz, İngiltere ve Almanya'dan 10 farklı kulüp, Rıdvan'ı bir süredir takip ediyor. Kulüp temsilcilerinin maçlarını tribünden takip ettiği milli futbolcu için henüz resmi teklif yok.

58 MAÇTA 4 GOL ATTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı basın toplantısında altyapıdan yetişen oyuncuların kariyer hedeflerine destek olacaklarını dile getirmişti.

Beşiktaş yönetimi Rıdvan'ı takımda tutmak istese de, 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler geri çevirmek kolay olmayacak.

Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 58 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takım'da görev aldı.