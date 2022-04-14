Manchester United'ın Pogba'ya önerdiği maaş takım arkadaşlarını çıldırttı

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:19

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu yaz sözleşmesi bitecek Paul Pogba'nın takımda kalması için uğraşıyor. Kırmızı Şeytanlar, Fransız oyuncuya haftalık 500,000 Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Pogba'ya teklif edilmesi beklenen yeni sözleşme takım içinde huzursuzluğa sebep oldu.

Takım arkadaşları, Pogba'nın düşük performansı ve geçtiğimiz günlerde kulübü eleştirerek ayrılmaktan bahsetmesinin ardından ona United'da en yüksek maaaşı kazandıracak yeni bir sözleşmenin teklif edilmesinden ötürü rahatsızlığını dile getirdi.

Ayrıca haberde, Fransız yıldızın teklifi kabul edip takımda kalması durumunda Manchester United'da oyuncuların isyan edeceği ve aynı parametrelere sahip ücret talep edeceği yazıldı.