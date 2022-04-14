Ersun Yanal isyan etti: AVM sayısı futbol sahası sayısından fazla

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:41

Bir dönem A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal'dan gündeme oturacak açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanal, "Coğrafya kader değildir ve "doğuştan yetenekli" diye bir şey yoktur. Her yetenek için 5 temel şart vardır. Fırsat, Olanak, Ortam, Scout, Organizasyon..." dedi.

Coğrafya kader değildir ve "doğuştan yetenekli" diye bir şey yoktur.

Her yetenek için 5 temel şart vardır:



??Fırsat

??Olanak

??Ortam

??Scout

??Organizasyon — Ersun Yanal (@ersunyanal) April 14, 2022

"BREZİLYALILAR DAHA YARATICI OLMAK ZORUNDA KALIYOR"

Yanal'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bilim, kültür, eğitim, plan ve proje ise bu beş şartı destekler. Şimdi gelin, başta Brezilya olmak üzere farklı örneklerle bu iki konuyu biraz açalım. Brezilyalılar doğuştan futbola yetenekli değildir. Ülkede, iklim şartları gereği çim saha yapmak neredeyse imkansızdır. Hemen her yerde, toprak-çamur karışımı sahalar vardır. Brezilyalılar, zor şartlar altında futbol oynayıp doğayı yenebilmek için daha yaratıcı olmak zorunda kalırlar."

"BREZİLYA FUTBOLUN ZİRVESİ"

"Tenekeli evlerden kurulu fakir mahalleler ise futbolun fabrikalarına hammadde sağlamak için sonsuz bir döngüyle çalışır" ifadesi kullanan Yanal yazısına şöyle devam etti: "Evet, şartlar ilkeldir ancak her şey futbol ve spora hizmet etmeye evrilmiştir. Kısacası; Brezilya’nın savaşı doğaya karşıdır. “Coğrafya kaderdir” demeden 5 Dünya Kupası kazandılar, dünyanın en fazla futbolcu ihraç eden ülkesi oldular ve tenekeli evlerden kurulu fakir mahallelerden 'Brezilya ekolu' diye bir kavram yarattılar. Brezilya, futbolun zirvesidir."

İZLANDA ÖRNEĞİNİ VERDİ

"Kırklareli kadar nüfusa sahip, her tarafı buz ve yanardağlar ile kaplı İzlanda’da nüfusun 30 bine yakını lisanslı futbolcu. Zorlukla yaptıkları çim sahaları korumak için üzerlerini kapatıyor, doğaya karşı bilim ve eğitimle savaş veriyorlar. Coğrafya onlar için kader değil."

"İsviçre, yine doğa koşullarının çok ağır olduğu bir ülkedir ve 1800’lü yıllarda kış nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar, yoğun sabır gerektiren saatçiliğe yönelerek bugün dünya lüks saat endüstrisinin baş köşesine oturdular. 'Coğrafya kaderdir' demediler."

"AVM SAYISI FUTBOL SAYISINDAN FAZLA"

Toplumun bakış açısını değiştirmeye ihtiyaç olduğunu belirten Yanal, "Bugün, Avrupa’nın en fazla sıfır otomobil alan ülkeleri arasında yer alıyoruz. Avrupa’da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum" diye konuştu.