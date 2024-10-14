Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'tan farklı galibiyet!
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 mağlup etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 yendi.
Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle Avrupa'da 4. haftada 2. galibiyetini yaşadı. Beşiktaş ayrıca 2 de mağlubiyet aldı.
Beşiktaş maçı öncesi 3'te 3 yapan ve zirvede yer alan Ratiopharm Ulm ise ilk kez kaybetti.
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