Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'tan farklı galibiyet!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 22:09

Güncelleme: 14.10.2024 - 22:09

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 yendi.

Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle Avrupa'da 4. haftada 2. galibiyetini yaşadı. Beşiktaş ayrıca 2 de mağlubiyet aldı.

Beşiktaş maçı öncesi 3'te 3 yapan ve zirvede yer alan Ratiopharm Ulm ise ilk kez kaybetti.