Eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye Fransız talip!
Fransız kulüp Lille'in, bir dönem Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Everton ile sözleşmesi sona eren Dele Alli için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Lille, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği ancak Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Alli, Everton ile sözleşmesi bitmesine rağmen İngiliz ekibinde antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ
2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık yaşamış ve ameliyat olmuştu. Alli, o tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi maça çıkmadı.
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ise 15 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: #Dele Alli #lille #transfer #beşiktaş
Spor Haberleri
- Eski Beşiktaşlıya Fransız talip!
- Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımı
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a suç duyurusu!
- UEFA'dan Türkiye maçı kararı!
- TBF, sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi
- Arda Güler takım arkadaşına büyük fark attı!
- Biberovic'ten Bryant'ın sözlerine yanıt!
- Deniz Gül için resmi açıklama geldi!
- Lyon'dan flaş Wilfried Zaha kararı!
- Pep Guardiola'dan İngiltere iddialarına cevap!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- İptal olsa da iade yok!
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi