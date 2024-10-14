Eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye Fransız talip!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:01

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:01

Everton ile sözleşmesi sona eren Dele Alli için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Lille, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği ancak Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Alli, Everton ile sözleşmesi bitmesine rağmen İngiliz ekibinde antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık yaşamış ve ameliyat olmuştu. Alli, o tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi maça çıkmadı.

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ise 15 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.