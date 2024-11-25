Avrupa Ligi maçı öncesi... İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldız antrenmanda yer aldı.

Avrupa Ligi maçı öncesi... İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:04

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan iyi haber geldi.

SAINT-MAXIMIN TAKIMLA ÇALIŞTI

Hafif ağrıları olan ve Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü ise Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak.


Etiketler: #fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #Allan Saint-Maximin

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